Moderne Stadtentwicklung: Jetzt sind Bobingens Bürger gefragt

In Bobingen wurde ein neues Konzept für die moderne Stadtgestaltung entwickelt. Bürgerinnen und Bürger können sich noch bis 18. Oktober mit Vorschlägen beteiligen.

Bobingen soll sich weiterentwickeln und für künftige Herausforderungen starkgemacht werden. Das ist das Vorhaben der Stadt, die seit 2003 kontinuierlich an baulichen und sozialen Vorgaben einer modernen Stadtentwicklung arbeitet.

Im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms "Soziale Stadt" wurden so etwa die Innenstadt neugestaltet und attraktive öffentliche Plätze geschaffen. Diese Maßnahmen haben das Erscheinungsbild Bobingens in den vergangenen Jahren positiv verändert und zu mehr Lebensqualität der Bürger geführt. Die sind jetzt aufgerufen, sich an einem Entwicklungskonzept für ihre Stadt zu beteiligen.

Niemand kennt die Bedürfnisse des täglichen Lebens in einer Stadt besser als ihre Bürgerinnen und Bürger. Daher spielt deren Meinung für den Erfolg des Konzepts eine entscheidende Rolle. Die Weiterentwicklung der Stadtmitte, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität an zentralen Plätzen wie dem südlichen Rathausplatz oder dem Bahnhofsareal, die Stärkung des Einzelhandels sowie der Ausbau der Barrierefreiheit sind nur einige der Themen, die berücksichtigt werden müssen.

Ideen und Wünsche können online eingereicht werden

Um ein nachhaltiges Konzept für die zukünftige Entwicklung Bobingens erstellen zu können, ruft die Stadt Bobingen zur Teilnahme an einer Online-Umfrage auf. Noch bis Dienstag, 18. Oktober, können unter www.jetzt-mitmachen.de/bobingen Ideen, Wünsche und Vorschläge thematisch in einer digitalen Karte verortet werden. In einer Ideenliste werden Vorschläge gesammelt. Diese können eingesehen, bewertet und kommentiert werden. Auf der Homepage der Stadt Bobingen gibt es außerdem detailliertere Informationen und Hinweise zu Veranstaltungen zum Thema.

Für das Vorhaben hat die Stadt Bobingen das Planungsbüro Dragomir Stadtplanung mit der Erarbeitung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) beauftragt. Ein Steuerkreis bestehend aus Vertretern der Verwaltung, politischen Gremien und lokalen Akteuren übernimmt dabei eine beratende Funktion und ist ein Bindeglied zu Bürgern und ortsansässigen Unternehmen. Um auch die wachsenden Mobilitätsbedürfnisse und Umweltanforderungen miteinander zu vereinbaren, wurde parallel ein Nahverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse der Verkehrszählung, Haushaltsbefragung und Bürgerworkshops fließen unmittelbar in das ISEK ein. (AZ)