Mountainbike am Bobinger Bahnhof gestohlen

Auf ein Mountainbike mit auffallendem Rahmen hat es am Bobinger Bahnhof ein Unbekannter abgesehen.

Ein Mountainbike der Marke „Cube“ mit einem auffallend rosa-/pinkfarbenen Rahmen wurde am Samstag oder Sonntag am Bobinger Bahnhof gestohlen. Eine 26-jährige Frau hatte es am Samstagabend an den Fahrradplätzen versperrt abgestellt. Am nächsten Tag war das Rad verschwunden. Ein Unbekannter hatte das Schloss aufgebrochen und das Mountainbike mitsamt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)