Mozart ist zu Gast im Bobinger Kindergarten Arche Noah

Zusammen mit der Musikschule Brix, dem Kindergarten Arche Noah und dem Augsburger Staatstheater wurde in der Bobinger Kita ein besonderes Musikprojekt durchgeführt.

Es war der Schlussakkord eines längeren Projekts: Ein Streicherquintett des Staatstheaters Augsburg kam in den Bobinger Kindergarten. Die Buben und Mädchen erlebten hautnah, wie sich die kleine Nachtmusik von Amadeus Mozart anhört. Außerdem durften sie gemeinsam mit den Profis Musik machen.

Das Projekt ging zurück auf die Musikschule Brix. "Musik verbindet", sagte Musikschulleiterin Martina Brix aus Bobingen, die in ihrer Musikschule ein Hauptaugenmerk auf die musikalische Früherziehung legt. Doch in der Musikschule hätten immer nur ausgewählte Kinder, die von ihren Eltern zur musikalischen Früherziehung ermuntert würden, Zugang zur Musik. Doch sie wolle mehr Kinder für Musik begeistern, so Brix. Darum hatte sie dem Kindergarten Arche Noah das Angebot gemacht, zusammen mit den Betreuerinnen und Betreuern ein musikalisches Projekt für alle Kinder durchzuführen. "Wir springen nicht über jeden Stock, den man uns hinhält", sagte Kindergartenleiterin Andrea Weber-Weinbuch. In diesem Fall sei aber schnell klar gewesen, dass der Kindergarten bei diesem Projekt gerne dabei wäre.

Bobinger Unternehmen spendeten für Musikprojekt

Zunächst jedoch brauchte es Geld. Ohne die erforderlichen Musikinstrumente sei Musikunterricht schließlich nicht zu machen. "Ich war überrascht, wie positiv mein Vorschlag aufgenommen wurde und wie viel Geld von Bobinger Unternehmen gespendet wurde", sagte Martina Brix. So sei es möglich gewesen, Instrumentensätze für alle Kinder und die Betreuenden anzuschaffen. Diese gehörten nun dem Kindergarten und könnten auch in Zukunft weiter verwendet werden. Die nötige musikpädagogische Betreuung steuerte die Musikschule Brix bei. So konnte über einen längeren Zeitraum in jeweils einer Wochenstunde den Kindern in der Arche Noah die Musik nähergebracht werden.

Warum das Projekt gerade für die Bobinger Arche Noah besonders interessant gewesen sei, erläuterte Leiterin Weber-Weinbuch: "Wir sind ein integratives Haus. Wir haben Kinder, die sich verbal gar nicht oder nur schwer äußern können. Da ist Musik ein Mittel, Verbindungen zu schaffen und ein gemeinsames Erlebnis für die Kinder zu ermöglichen. Es sei schön gewesen zu sehen, wie sich sowohl die Kinder als auch das Personal auf die wöchentlichen Musikstunden gefreut hätten.

Kindergartenkinder musizieren mit Streichern der Augsburger Philharmoniker

Für das Abschlusskonzert war es gelungen das Staatstheater Augsburg, das sich auch auf dem Gebiet der Pädagogik engagiert, für das Projekt zu interessieren. So kam ein Streicherquintett zum Abschlusskonzert mit den Kindern in den Bobinger Kindergarten. "Alle Kinder warten schon, eins, zwei, drei. Schalten an das Mikrofon, ein, zwei, drei." So sangen die Kinder gemeinsam mit den Musikern zur Begrüßung. Es war nicht schwer zu bemerken, wie viel Freude das gemeinsame Musizieren allen machte. Sogar eine Version der "kleinen Nachtmusik" von Wolfgang Amadeus Mozart gab es zu hören. Wobei die Kinder mit Klanghölzern ebenfalls mitspielen durften. Stadtpfarrer Dominic Ehehalt als Vertreter der Katholischen Kirche, die Trägerin der Einrichtung ist, war sichtlich angetan von dem Projekt. Er sagte: "Wir werden Gespräche führen, ob es möglich ist, das Projekt weiterzuführen."

Lesen Sie dazu auch