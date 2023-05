Mühlentag: Buntes Programm und frisches Gebäck in Bobingen

Die Mittlere Mühle ist 70 Jahre alt, der Heimatverein wurde vor 40 Jahren gegründet: Zum Aktionstag am Pfingstmontag gibt es ein großes Programm.

Am Pfingstmontag findet bundesweit der Deutsche Mühlentag statt. Auch in Bobingen beteiligt sich: Das technische Denkmal der Mittleren Mühle öffnet seine Pforten für interessierte Besucher. In und um die Mittlere Mühle und auf der Mühleninsel ist allerhand geboten.

Von 10 bis 18 Uhr lädt der Förderverein Mittlere Mühle zu einem Spaziergang durch das Gebäude ein. "Wir haben mit Unterstützung des Kulturamts der Stadt Bobingen unter anderem verschiedene Vorführungen von Kerbschnitzern und Handarbeitstechniken", sagt Corinna Kammerer, Vorsitzende der Hochsträssler. Wer möchte, kann auch an einer Mühlenführung teilnehmen und sich in die Geschichte von Gebäude und Technik fachkundig einführen lassen, eine Kräuterführung auf der Singoldinsel mitmachen oder bei den Backvorführungen des Backteams zusehen. Die Wasserkraft der Mühle wird gezeigt, und es gibt eine Vorstellung der Vereinsgeschichte des Bobinger Heimatvereins.

Musik und Spiele für Kinder

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt zudem für musikalische Unterhaltung: Geladen sind die Stadtkapelle, die Zithergruppe des Heimatvereins und die Musikgruppe Backblech. Für Kinder (und Erwachsene) gibt es zudem allerhand Spiele und Rätsel zu erleben, wie Corinna Kammerer verrät. "Fang die Maus, Windmühlen basteln, Wiegen mit einer alten Waage oder ein Mühle-Spiel gehören dazu." Daneben kann man puzzeln, malen und in alten Handschriften lesen. Und wem dann noch langweilig ist: Die Mitglieder des Heimatvereins d'Hochsträssler klöppeln und häkeln. Daneben gibt es Vorführungen mit dem Spinnrad und weitere Handarbeiten.

Der Holzbackofen wird angeschmissen

Wer vom vielen Zusehen Hunger bekommen hat, der ist bei schönem Wetter im zünftigen Biergarten im Mühlenhof richtig. Das Backteam des Fördervereins Mittlere Mühle heizt den Holzbackofen an und serviert ofenfrische Leckereien und köstliche Brotzeitschmankerl, dazu gibt es frisches Bier vom Fass. Gerne können Interessierte dem Backteam bei der Herstellung traditioneller Brotsorten und Kleingebäck über die Schulter schauen.

Lesen Sie dazu auch