Musikalische Miniaturen im Unteren Schlösschen in Bobingen

Violinistin Angela Rossel und Pianistin Stephanie Knauer wollen Liebhabern klassischer Musik einen besonderen Genuss bieten.

Ein besonderes Konzerterlebnis erwartet die Liebhaber von klassischer Musik bei einem Konzert im Unteren Schlösschen in Bobingen.

"Musikalische Miniaturen" nennen Violinistin Angela Rossel und Pianistin Stephanie Knauer ihren Auftritt am Samstag, 29. Juli. Die beiden Musikerinnen wollen die Schönheit und die Eleganz klassischer Musik in ihrer reinsten Form zu Gehör bringen. Von der Klassik bis zum Tango, von Dvorak bis Piazzolla - die beiden Musikerinnen entführen auf eine Reise durch die Jahrhunderte der Musikgeschichte.

Am Klavier begleitet Stephanie Knauer. Foto: C. Bleier, Oh

Musikerinnen haben schon viele Preise gewonnen

Zu hören sein werden unter anderem Werke von Piazzolla, Dvorak oder Rossini. Die Musikerinnen sind Preisträger verschiedener Wettbewerbe und erhalten regelmäßig Einladungen zu bedeutenden Konzertreihen und Festivals auch außerhalb Deutschlands. So führten Konzerte die Musikerinnen unter anderem nach Spanien, die Schweiz, Österreich, Italien, Kroatien, in die Niederlande und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Beginn ist um 19 Uhr. (AZ)

