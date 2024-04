Musikverein Kleine Dorfmusik Straßberg hat neu gewählt

Der Musikverein Kleine Dorfmusik Straßberg hat bei der Jahreshauptversammlung seinen Vorstand gewählt. Außerdem ging es um die Dorfweihnacht.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand des Musikvereins Kleine Dorfmusik Straßberg neu gewählt. Das Ergebnis: Stefan Zerrle (Vorsitzender), Thomas Fischer (Zweiter Vorsitzender), Lukas König (Kassierer), Markus Berger (Schriftführer), Rupert Schmider (Pressewart),Maximilian Haas (aktiver Beisitzer), Walter Haas (aktiver Beisitzer), Johann Vonay (aktiver Beisitzer) und Herbert Heinrich (passiver Beisitzer). Zudem wurden mit Robert Haas und Claudia Heinrich zwei Kassenprüfer benannt. Durch die Waldweihnacht im Dezember 2023 wurde es ermöglicht, dem Fritz-Felsenstein-Haus eine Spende in Höhe von 600 Euro zukommen zu lassen. Diese Spende wird in den Neubau der Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid fließen. (AZ)