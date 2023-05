Nach 133 Jahren lösen sich die Immergrün-Schützen auf

Weil es nur noch sechs aktive Mitglieder gibt, haben die Immergrün-Schützen Bobingen ihre Auflösung beschlossen. Wie es nun für den Verein weitergeht.

Es war eine traurige Vereinsversammlung, die die Immergrün-Schützen jüngst in ihrem Vereinsheim im Keller des ehemaligen Brauerei-Gasthofs Schempp hinter sich brachten. Ruth Naumann, die erste Schützenmeisterin des Vereins und die erste Frau in der Vereinsgeschichte an dieser Position, gab bekannt, dass der Verein sich auflösen wolle. Nach 133 Jahren Bobinger Schützengeschichte.

Nur noch sechs aktive Mitglieder gebe es, der jüngste davon werde heuer 50 Jahre alt, die wöchentlichen Schießabende seien nur noch spärlich besucht, der Nachwuchs fehle gänzlich, zählte Ruth Naumann auf. Mit großem Bedauern, aber dennoch einstimmig beschloss die Versammlung schließlich, die Immergrün-Schützen aufzulösen. Viel Wehmut lag in dieser Entscheidung, hatte der Verein doch etliche Mitglieder ein Leben lang begleitet. Die entstandenen Freundschaften sollen deshalb durch private Treffen noch weitergepflegt werden. Der Schießstand im Keller wird in den kommenden Wochen aufgelöst, etliche Schützenscheiben wurden bereits abgenommen.

Gesellige Unterhaltung war das erklärte Ziel der 1881 gegründeten Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Bobingen I. Diese Geselligkeit sollte durch wöchentliche Übungen im Scheibenschießen gepflegt werden. 1890 kam es zu Unstimmigkeiten innerhalb der Schützengesellschaft. Beim Kapellwirt (ehemals Gasthof Schempp), gründete sich die Zimmerstutzen-Gesellschaft Bobingen II, genannt Immergrün.

In Bobingen gibt es nun nur noch einen Schützenverein

Erst im Januar 1892 wurden deren Statuten beschlossen. Ein vom königlichen Bezirksamt Augsburg genehmigter Skizzenplan von 1893 zeigt, wie damals geschossen wurde: Im Gastzimmer des Kapellwirts wurde eine Holzwand aufgestellt und von dort durch eine Fensteröffnung in die Küche geschossen. Erst 1968 wurde dies aufgegeben. Man verlegte den Schießbetrieb aus Sicherheitsgründen in den oberen Saal.

Der Erste Weltkrieg unterbrach die geregelte Vereinstätigkeit, doch der Schießbetrieb wurde danach weitergeführt. Nach 1933 blieb das Schießen kein Freizeitsport, sondern wurde als vormilitärische Ausbildung Pflicht für viele. Bis 1952 dauerte es, bis sich der Schützenverein Immergrün auf Drängen der Mitglieder Johann Biehler und Adalbert Fischer wieder zusammenfand. 1956 legten die Mitglieder zusammen und spendeten dem Verein eine Schützenkette. Bis heute hat jeder jährliche Schützenkönig für diese Kette einen Taler gespendet, sodass ein imposantes und schweres Stück Geschichte zusammengekommen ist.

Nicht nur die Kette, auch die Vereinsfahne und die Holztafel mit dem Vereinswappen, die bei vergangenen Umzügen wie bei dem zum 100-jährigen Vereinsjubiläum den Schützen in ihren Trachten vorangetragen wurde, erinnert an vergangene Zeiten.

Einst gab es in Bobingen drei Schützenvereine. Die Kirchbräuschützen wurden bereits aufgelöst, nun folgen die Immergrünschützen. Nur noch die Edelweißschützen bestehen in der Siedlung noch weiter. Was in Bobingen noch einige Jahre bleiben wird, sind die Erinnerungen. Schon deshalb, weil Vereinschronik, Fahne, Wappen und Schützenkette an das Stadtarchiv Bobingen gehen und somit erhalten bleiben werden.