Nach dem Streit an einer Waschanlage muss ein Mann seinen Führerschein abgeben

Zwei Autofahrer geraten an einer Waschanlage in Bobingen aneinander. Daraufhin muss die Polizei eingreifen.

Den Führerschein gekostet hat einen 58-jährigen Bobinger der Streit mit einem anderen Autofahrer an der Waschanlage in der Hoechster Straße in Bobingen.

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden am Dienstagnachmittag um 16 Uhr wegen der Reihenfolge an der Waschanlage aneinander. Der 58-Jährige soll angetrunken gewirkt haben. Der andere Autofahrer verständigte daraufhin die Polizei Bobingen. Als diese an der Waschanlage ankam, war der 58-Jährige schon weg. Die Polizei fuhr daraufhin zur Adresse des Bobingers.

Die Polizisten klingelten mehrmals. Weil niemand aufmachte, das Auto jedoch vor dem Haus stand, wurde die Tür geöffnet. Im Haus wurde der 58-Jährige dann laut Polizei angetroffen. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Laut Polizeibericht wurde ihm deshalb im Bobinger Krankenhaus Blut abgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 58-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)