Nach drei Jahren gibt es in Bobingen wieder ein Volksfest

In Bobingen steht Mitte August mit Volksfest, Laurentiusmarkt und Gewerbeschau ein langes Wochenende bevor. Wir geben einen Überblick über das Programm.

Nach dreijähriger Pause wird das Bobinger Volksfest im Festzelt auf dem Festplatzgelände an der Krumbacher Straße gefeiert. Fortgeführt wird die Bobinger Festzelttradition von der Festwirtsfamilie Mörz aus Amberg bei Buchloe. Das Familienunternehmen in dritter Generation will zahlreiche Spezialitäten anbieten. Dazu gehören zum Beispiel das Frühschoppen-Angebot „Weißwurst-Wahnsinn“ am Sonn- und Feiertag sowie eine "Mittagsjause".

Volksfest in Bobingen: Buntes Programm sorgt für Unterhaltung

Für die musikalische Umrahmung sorgen die Stadtkapelle Bobingen und die Musikkapelle D´Schwarzachtaler sowie die Bands zruck zu Dir und Ohlala. Ein Höhepunkt für Familien ist der Auftritt von Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme am Kinder- und Seniorennachmittag am Montag, 14. August, ab 13.30 Uhr. Die Kika- und Youtube-Stars wollen mit ihren frechen und frischen Kinderliedern und einem Mitmachprogramm für Kinder und Erwachsene begeistern.

Für die jungen und jung gebliebenen Besucher bietet der Vergnügungspark auf dem Festplatzgelände mit seinen Fahrgeschäften, Schieß- und Losständen sowie Zucker- und Imbissbuden jede Menge Spaß und Unterhaltung. Die feierliche Eröffnung am Freitag um 18 Uhr ist zugleich eine Premiere für Bobingens Bürgermeister Klaus Förster, der zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt das Bobinger Volksfest mit dem Anstich des ersten Fasses Festbier eröffnen darf.

Das ist beim Volksfest in Bobingen geboten

Das ist los beim Bobinger Volksfest 1 / 6 Zurück Vorwärts Freitag, 11. August: ab 16 Uhr Festzeltbetrieb, 18 Uhr Eröffnung mit traditionellem Festbieranstich durch Bürgermeister Klaus Förster. Zünftiger Auftakt zum Abend der Vereine und Betriebe mit der Stadtkapelle Bobingen anschließend Festzeltstimmung mit der „Party Band“ der Stadtkapelle.

Samstag, 12. August: ab 11 Uhr Bierzelt- und Volksfestbetrieb; 11 bis 15 Uhr Mittagsjause mit Mittagsschmankerl ab 19 Uhr, Bierzeltparty mit der Band „zruck zu Dir“.

Sonntag, 13. August: 10 bis 19 Uhr Laurentiusmarkt mit buntem Markttreiben in der Post- und Badstraße, 10 bis 12 Uhr Frühschoppen mit "Weißwurst-Wahnsinn" im Festzelt, 11 bis 14 Uhr Festzeltstimmung mit dem Jugendblasorchester der Stadtkapelle Bobingen, 15 bis 17 Uhr Bayerische Unterhaltungsmusik mit den „Schmuttertaler Musikanten“ aus Mickhausen, ab 18 Uhr Blasmusik mit der Stadtkapelle Bobingen und anschließend Festzeltstimmung mit der „Party Band“ der Stadtkapelle

Montag, 14. August: 11 bis 18 Uhr Kinder- und Seniorennachmittag mit Kombi-Angeboten für Familien und Seniorinnen und Senioren, 13.30 bis 15.30 Uhr Mitmachkonzert für Kinder mit „Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme“, ab 19 Uhr Party mit der Band „Ohlala“

Dienstag, 15. August: 10 bis 12 Uhr Frühschoppen mit Weißwurst-Wahnsinn im Festzelt, 11 bis 15 Uhr Musik und Gute Laune mit den „Schwarzachtalern“ aus Waldberg, 16 bis 18 Uhr „S`Gspann“ von der Stadtkapelle Bobingen, ab 18 Uhr Finale mit der Stadtkapelle Bobingen

Laurentiusmarkt am 13. August von 10 bis 19 Uhr: Am Sonntag können alle Besucherinnen und Besucher das bunte Treiben auf dem Laurentiusmarkt in der Post- und Badstraße genießen.

Bobinger Firmen präsentieren sich auf der Gewerbeausstellung

Darüber hinaus veranstaltet der Bobinger Gewerbeverein am 12. und 13. August die Bobinger Gewerbeausstellung in der Singoldhalle. Jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich dort zahlreiche Bobinger Firmen und Institutionen. Auch die Schwabmünchner Allgemeine ist mit einem Stand vertreten. Die Bandbreite der Aussteller ist groß: Von Handwerksbetrieben über Dienstleister bis hin zu Bauunternehmern sind viele Branchen vertreten. Neben vielen Sonderaktionen ergibt sich für die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, im Außenbereich ein Tiny House anzuschauen, sich über die neuesten Automodelle oder Fahrräder zu informieren oder sich Tipps für die eigene Gartengestaltung zu holen. Auch die Schwabmünchner Allgemeine ist mit einem Stand vertreten. Die kleinen Besucher dürfen sich auf das Ponyreiten im Außengelände freuen. (AZ)