Nach Elvis Presley kommt Roy Black

Auf zwei Konzert-Höhepunkte dürfen sich die Fans von Elvis Presley und Roy Black freuen: Am Freitag tritt in der Bobinger Singoldhalle die Presley Family auf. Am Samstag findet dort die Roy-Black-Gala statt.

33 Jahre nach seinem Tod ist der Schlagersänger und Schauspieler Roy Black bei seinen Fans unvergessen. Sein Grab im Bobinger Stadtteil Straßberg ist zu einem Ort des Gedenkens und auch des Wiedersehens geworden für seine treuen Anhängerinnen und Anhänger, die alljährlich aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz anreisen. Bobingen ehrt seinen berühmten Sohn, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich hieß, am 5. Oktober mit einer Konzert-Gala in der Singoldhalle.

Udo Alexander gewinnt prominenten Wettbewerb

Dieses Jahr besteht das Programm aus zwei Blöcken. Einen Teil gestaltet Sänger Udo Alexander, der im Frühjahr 2023 den Roy-Black-Doppelgänger-Wettbewerb im Gesang gewann und bereits im Oktober 2023 mit seiner herzlichen Art die Bobinger Konzertbesucher mehr als begeisterte. Beim Jubiläumsfest „30 Jahre ein Schloss am Wörthersee“ und 80 Jahre Roy Black“ sang er das Lied „Das Mädchen Carina“. Seine Stimme klingt wie einst die von Schlagerstar Roy Black und lässt Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aufhorchen. Im zweiten Block spielt die Band Starlights, die in den 1960er- und 1970er-Jahren die Musikszene im Augsburger Raum stark beeinflusste. Bandmitglied Günter Ortmann hatte zusammen mit Roy Black und den Augsburger Musikern Peter und Dieter Schwedes, Dieter Sirch und Helmut Exenberger im Winter 1964 die Band „Roy Black and his Cannons“ gegründet. Mit den Cannons sang Roy Black Hits von Elvis, den Beatles, Ray Charles oder Roy Orbison, bei dem er sich auch seinen Vornamen abschaute.

Presley Familie kommt zur großen Party

Um Elvis geht es am Freitag: Die Presley Family spielt in der Tradition des King of Rock'n'Roll. Markenzeichen dieser Band sind eine ansteckende Bühnenausstrahlung, die charismatische Stimme des Frontsängers Chris Martin, ungebremste Spielfreude und eine geballte Ladung unvergessener Kulthits. Auftritte der Presley Family sind mitreißend und musikalisch vom Feinsten.

Karten zu gewinnen

Die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen verlosen jeweils drei mal zwei Karten für die beiden Konzert-Leckerbissen. Wer mitmachen will, schickt bis spätestens Donnerstag, 3. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de unter dem Stichwort Presley Family oder Roy-Black-Gala. Die Gewinner werden umgehend benachrichtigt, die Tickets liegen dann an der Abendkasse bereit.

Wo es noch regulär Karten gibt

Wer sich die beiden Konzert-Höhepunkte nicht entgehen lassen will: Karten für die Presley Family am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr gibt es im Kulturamt Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. Sitzplatz-Tickets kosten 25 Euro (ermäßigt 23 Euro) und Stehplatztickets 23 Euro (ermäßigt 21 Euro).

Karten für die Roy-Black-Gala mit Udo Alexander und den Starlights am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr kosten 24 Euro (ermäßigt 21 Euro). Erhältlich sind sie im Kulturamt Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. (mcz)

Icon Vergrößern Er steht am Samstag in der Bobinger Singoldhalle im Mittelpunkt: Roy Black. Foto: Fred Schöllhorn, oh Icon Schließen Schließen Er steht am Samstag in der Bobinger Singoldhalle im Mittelpunkt: Roy Black. Foto: Fred Schöllhorn, oh