Bobingen

vor 2 Min.

Wertstoffinsel in Bobingen-Nord soll nach illegaler Müllablagerung verschwinden

Die Wertstoffinsel in der Schwabenstraße in Bobingen soll abgebaut werden. Die illegalen Müllablagerungen könnten nicht mehr toleriert werden, so Bürgermeister Klaus Förster.

Plus Die illegalen Müllablagerungen in der Schwabenstraße im Norden Bobingens nehmen immer gravierendere Ausmaße an. Jetzt will die Stadt die Notbremse ziehen.

Von Elmar Knöchel

Wieder einmal war die Wertstoffinsel an der Schwabenstraße Thema im Bobinger Stadtrat. Denn regelmäßig werden große Mengen an Sperrmüll und anderen Abfällen entsorgt, die dort nicht hingehören. Bemühungen seitens der Stadtverwaltung, das Geschehen unter Kontrolle zu bringen, hatten bislang kaum Erfolg. Deshalb entschieden die Mitglieder des Stadtrats nun, die Müllcontainer abzubauen.

