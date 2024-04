Bobingen

Nach Vorfall in Bobingen: Wie Schulen mit Gewalt unter Schülern umgehen

Die Polizei ermittelt nach einer Bedrohung an der Bobinger Realschule.

Plus Ein Schüler droht seinen Mitschülern, sie mit einem Messer zu verletzen. Wie gehen Schulen bei einer drohenden Gewalttat vor?

Von Jennifer Kopka

Fast jede zweite Lehrkraft sieht an ihrer Schule ein Problem mit Gewalt. Das zeigt das aktuelle Deutsche Schulbarometer. Gipfelt diese, wie diese Woche an der Bobinger Realschule geschehen, in eine akute Drohung gegenüber Mitschülern oder Lehrkräften, spulen Schulen und Polizei einen genauen Plan ab.

Kriseninterventionsteam an der Realschule Bobingen

Jede Schule habe ein Sicherheitskonzept, das für unterschiedliche Krisenfälle greife, sagt Schulleiter Dirk Hampel. Bei Feueralarm sehe dieses anders aus als beispielsweise bei einem Amoklauf. Ein Kriseninterventionsteam, bestehend aus Schulleitung, Beratungslehrern und Sicherheitsbeauftragten, sei ständig in Bereitschaft. Das Team wisse unter anderem über Fluchtwege und Sammelplätze Bescheid. Zusätzlich gebe es in Bayern ein Kriseninterventionsteam der Schulaufsicht, sagt Sprecher des bayerischen Kultusministeriums, Andreas Tabbert. Bei Ereignissen wie Suizid, Unfall oder Amokläufen arbeiten staatliche Schulpsychologen mit den Schulen zusammen. "Sobald konkret eine Drohung ausgesprochen wurde, geht eine Meldung an die Polizei, Schulaufsicht und Eltern", sagt Dirk Hampel. Die Polizei werde dann automatisch tätig.

