Nachts in Bobingen: Auto zerkratzt, Spiegel abgerissen

In Bobingen werden über Nacht zwei Autos beschädigt.

Ein VW wurde zwischen Montag- und Dienstagnachmittag vor dem Bobinger Hallenbad in der Parkstraße oder in der Römerstraße beschädigt. Ein Unbekannter hatte laut Polizeibericht die Fahrerseite mutwillig verkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Auch in der Schlesierstraße in Bobingen wurde ein Auto beschädigt.

Außenspiegel abgerissen

Ein Unbekannter hatte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen den linken Außenspiegel eines Toyotas abgerissen. Der Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 08234/9606-0.