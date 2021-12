Nächtliche Autofahrt endet für einen Mann aus Bobingen am Baum

Ein Mann aus Bobingen ist vom Grillplatz am Leitenberg bergab in Richtung Bobingen-Siedlung unterwegs. Das Manöver geht schief. Der Wagen ist jetzt ein Totalschaden.

An einem Baum ist am Freitag eine nächtlich Fahrt durch den Wald in Bobingen zu Ende gegangen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Mann aus Bobingen mit seinem Auto gegen 23.30 Uhr beim Grillplatz am Leitenberg in den Wald, obwohl das verboten ist. Der Weg führte bergab Richtung Bobingen-Siedlung. Die Polizei vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit der Grund dafür war, dass der Mann mit seinem Wagen nach rechts vom Weg abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Totalschaden. (kabe)