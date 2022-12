Bobingen

06:30 Uhr

Nahwärme und Blühwiesen: So soll das neue Baugebiet in Bobingen aussehen

Plus Das Bobinger Baugebiet "Point V" soll nun erschlossen werden. Dabei werden auch Altlasten zutage treten. Wie die Stadt damit umgehen will.

Bereits im Frühjahr 2023 könnten die Arbeiten zum neuen Baugebiet "Point V" im Bobinger Westen an der Krumbacher Straße beginnen. In der Sitzung des Bobinger Bauausschusses stellte das Planungsbüro jetzt die Erschließungsplanung vor, die am Ende des Vortrages einstimmig beschlossen wurde. Das neue Gebiet soll sich optisch am bereits bestehenden Baugebiet "Point IV" orientieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

