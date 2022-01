Namenloser Platz im Herzen Bobingens soll "Gisela-Heim-Platz" heißen

Plus Der Antrag zur Umbenennung des Platzes im Bobinger Zentrum hat die erste Hürde genommen. Allerdings gab es mehr Gegenstimmen als erwartet.

Stadträtin Katja Treischl (Grüne) hatte, wie bereits berichtet, beantragt, den Platz im Zentrum Bobingens, der bisher immer noch namenlos ist, nach der Bobinger Kulturpreisträgerin Gisela Heim zu benennen. Die im Jahr 2009 gestorbene Bildhauerin war weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. In Bobingen selbst sind einige ihrer Kunstwerke zu bewundern. Zusätzliche Brisanz erhielt der Antrag dadurch, dass die Fraktion der Grünen bereits zweimal Anträge gestellt hatte, Straßen in Bobingen nach Frauen zu benennen. Beide Male wurden diese im Stadtrat abgelehnt.