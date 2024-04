Nestgruppe der Kolpingsfamilie Bobingen ab Herbst unter neuer Leitung

Seit 2017 bietet die Kolpingsfamilie Bobingen eine alternative Betreuung zur Kinderkrippe an. Zum Schuljahresbeginn steht nun ein Wechsel der Leitung an.

Als "Nest für Kleinkinder" bietet die Kolpingsfamilie Bobingen seit 2017 eine Alternative zur Kinderkrippe an. „In den letzten sieben Jahren war es nicht immer einfach, die Nestgruppe zu halten. Nicht nur Corona stellte uns vor immer neue Aufgaben“, berichtet Vereinsvorsitzender Sebastian Hornig. Eine Konstante in allen Situationen war die Leiterin Imke Nees.

Als sie Anfang des Jahres mitteilte, sich beruflich zu verändern, stand das Ende der Nestgruppe im Raum. In Anbetracht der aktuell schwierigen Betreuungssituation für Eltern war es dem Verein wichtig, das Angebot aufrechtzuerhalten. Ab September übernimmt nun Yasmin Vogl die Betreuung und der Fortbestand der Nestgruppe ist unter kompetenter Leitung gesichert. Das Betreuungsangebot der Kolpingfamilie ermöglicht Kindern an drei Tagen in der Woche ein sanftes „sich von den Eltern ablösen“. Jedes Kind soll nach individuellem Interesse und Tempo gefördert werden. In einer kleinen Gruppe lernen Kinder unter Gleichaltrigen erste Freundschaften zu knüpfen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das gemeinsame Erforschen und Erfahren stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Tag der offenen Tür am 27. April

Bei Fragen und bei Interesse können sich Familien telefonisch unter der Nummer 08234/9989471 melden oder sich auf der Homepage der Kolpingsfamilie informieren: www.kolping-bobingen.de. Am 27. April veranstaltet die Nestgruppe einen Tag der offenen Tür: Ab 15 Uhr können Interessierte im zweiten Stock des Laurentiushaus, Pestalozzistraße 6, in Bobingen einen Blick in die Räume werfen und die Leiterin sowie das Konzept der Kinderbetreuung kennenlernen. (AZ)