Der Spieß liebt Essen und neue Herausforderungen

Plus Ein Oberstabsfeldwebel aus Bobingen packt beim verstärkten "Air Policing" in Lettland an. Welche Probleme er im Baltikum lösen muss.

Von Max-Joseph Kronenbitter

Essen gehört zu den Hauptaufgaben von Oberstabsfeldwebel Thomas G. (Name aus Sicherheitsgründen abgekürzt). Aber weniger, weil er selbst gerne isst, sondern vielmehr deswegen, weil der 51-jährige Bobinger „für zeitgerechte Bereitstellung der Truppenverpflegung zuständig“ ist. So ungefähr heißt es – unter vielem anderen – in der Tätigkeitsbeschreibung des Kontingentfeldwebels.

Deutsche und spanische Soldaten sichern derzeit die Nato-Ostflanke. Foto: Cynthia Vernat/Allied Air Command Public Affairs Office, dpa (Symbolbild)

Was in seiner militärischen Heimat, dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg, längst in der Routine des täglichen Dienstbetriebs organisiert ist, stellt im Feldlager der lettischen Luftwaffenbasis Lielvarde eine Herausforderung dar. Dort sind die Neuburger seit Ende Februar mit rund 100 Männern und Frauen und nochmal so vielen Spezialisten aus der ganzen Republik stationiert.

