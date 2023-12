Bobingen

Neue Ausstellung in der Wertachklinik: Fotografische Verfremdung

Plus Der Künstler Guido Immler zeigt bis Februar seine Arbeiten in der Wertachklinik Bobingen.

Die Bilder, die derzeit im Foyer der Wertachklinik Bobingen hängen, fordern den Betrachter auf, einen zweiten Blick zu riskieren. Guido Immler zeigt mit seinen teilweise verfremdeten fotografischen Arbeiten seinen Blick auf die Welt und das Leben darin.

Wie seine Leidenschaft geboren wurde

Kunst ist etwas, das Guido Immler sein ganzes Leben lang begleitet. Seit frühester Jugend hat er sich dabei der Fotografie verschrieben. „Mit zehn Jahren habe ich mit Malen begonnen, aber das Ergebnis war nie so auf dem Papier, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe“, sagt Immler. Sein Onkel, dem er von seinen Schwierigkeiten berichtete, fand schließlich eine Lösung und schenkte Guido Immler einen Fotoapparat. Damit war eine Leidenschaft geboren. „Erst fotografierte ich die Familie, die Schulklasse, in der Kirche“, berichtet der Künstler. Später seien andere Bereiche dazu gekommen. Seine Schwerpunkte sind heute Menschen, Portraits, Landschaften und Städte. Einen ganz besonderen Bereich seiner künstlerischen Arbeit nimmt die Dokumentation von Karnevalsfesten in über 30 verschiedenen Ländern ein. „In jedem Land wird anders gefeiert, teilweise sogar unterschiedlich in einzelnen Ländern“, berichtet Immler. Das Schönste an den Festen sei aber, dass die Feiern Menschen aller Glaubens- und Altersklassen und politischen Interessen zusammenbringen.

