Neue Fahrzeuge für die Retter in Bobingen

Der Rettungsdienst und die Wasserwacht in Bobingen erhalten vier neue Fahrzeuge. Eines hat einen speziellen Namen bekommen.

Gleich vier neue Einsatzfahrzeuge konnten im Rettungsdienst und bei der Wasserwacht Bobingen nun in einer ökumenischen Segnung von Pfarrer Peter Lukas und Pfarrer Dominic Ehehalt ihrer Bestimmung übergeben werden. "Besonders freuen wir uns dabei über unser neues Rescue Water Craft (RWC)", erklärt der Vorsitzende der Bobinger Wasserwacht und Leiter der Rettungswache, Martin Gschwilm. Das Fahrzeug trägt einen besonderen Rufnamen, der auch per Beklebung sichtbar wird. "Luggi" heißt es, wie der technische Leiter der Wasserwacht, Christoph Müller, erklärte. "Wir haben unser RWC in Anlehnung an den Zweitnamen von Martin Gschwilm, Ludwig, Luggi genannt. Es soll ein Dankeschön sein für den großen privaten Einsatz, den er seit vielen Jahren für die Wasserwacht Bobingen zeigt." Für Martin Gschwilm eine große Überraschung: "Das war so nicht abgesprochen", sagte er bei der Übergabe des Fahrzeugs gerührt. (AZ)