Bobingen

12:00 Uhr

Neue Kunstausstellung: Eine eigene Welt in der Wertachklinik

Frische Sommerfarben spiegeln die Seele von Rita Höfler in ihren Bildern wider. Ihre Bilder sind in der Wertachklinik Bobingen zu sehen.

Plus Rita Höfler stellt ihre großformatigen und zum Teil sehr farbintensiven Bilder in der Wertachklinik in Bobingen aus.

Von Anja Fischer

Für die Künstlerin Rita Höfler ist jede Ausstellung wie der Stapellauf eines Schiffes. Die Bilder verlassen die Werkstatt und werden öffentlich. Einige ihrer Arbeiten sind nun im Foyer der Wertachklinik Bobingen zu sehen. Der Titel der Ausstellung lautet „Imagination“.

