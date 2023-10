Bobingen

vor 17 Min.

Neue Schulleiterin in Bobingen: "Lehrerin ist mein Traumberuf"

Plus Andrea Fischer leitet die jetzt die Grundschule an der Singold in Bobingen. Welche Herausforderungen sie sieht und wie sie neue Kraft tankt.

Von Anja Fischer

Es ist eine aufregende Zeit, in der sich Andrea Fischer befindet: Sie ist die neue Schulleiterin der Grundschule an der Singold. „Die Situation mit der Außenstelle in der Siedlung, die bilinguale Klasse, der gebundene Ganztag – das alles sind neue Aufgaben für mich“, sagt sie.

Andrea Fischer freut sich vor allem, dass sie nach Stationen in Mindelheim, Schwabmünchen, an der Universität Augsburg für ein Forschungsprojekt, Diedorf, Leitershofen und Mering wieder zurück in den Landkreis Augsburg kommen durfte. „Ich habe noch sieben Jahre bis zur Pension, das ist eine gute Zeit, um noch einmal etwas Neues auszuprobieren“, sagt sie. Dabei sei sie an einer besonderen Schule gelandet. Sie habe viel Respekt vor ihrer Vorgängerin, die hier viel aufgebaut und angestoßen habe. An der Singold-Grundschule sei sie auf viele sehr engagierte Menschen getroffen, sowohl im Kollegium als auch bei den Eltern.

