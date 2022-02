Neue Vandalismus-Serie hält Bobinger Polizei auf Trab

Plus Im letzten Jahr hatte eine Reihe von Sachbeschädigungen in Bobingen für Aufsehen gesorgt. Die ist aufgeklärt. Doch nun gibt es eine neue Serie von Straftaten.

Polizeichef Artur Dachs ist genervt. Eigentlich dachten er und seine Kollegen, dass die Serie von Sachbeschädigungen in Bobingen beendet sei. Schließlich hatten die Bobinger Polizistinnen und Polizisten nach umfangreichen Ermittlungen mehrere Personen dingfest machen können. Doch in den letzten Wochen häufen sich die Fälle wieder.