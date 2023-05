Neuer AVV-Fahrplan wird für Straßberger Kinder Nachteile bringen

Bereits seit Schulbeginn wird der Schulverkehr im Landkreis über den AVV abgewickelt. Der reguläre Fahrplan startet erst mit der planmäßigen Fahrplanumstellung im Winter.

Die Übernahme des Schülerverkehrs in den regulären Betrieb durch den AVV bringe für die meisten eher Verbesserungen. Es werde in Zukunft keine reinen Schulbus mehr geben. Dadurch erhöhe sich der Takt für alle Fahrgäste, auch für Schüler, was zu einer Erweiterung der möglichen Abfahrtszeiten führe, sagte der Vertreter des AVV im Bobinger Stadtrat, Florian Köhler.

Nachteile gibt es aber für Kinder aus dem Stadtteil Straßberg. Denn die, die eine Schwabmünchner Schule besuchen, werden derzeit von einem speziellen Schulbus, nach einem Zwischenhalt in der Siedlung, direkt nach Schwabmünchen gefahren. Das werde sich in Zukunft ändern. Denn so eine Verbindung sei in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich, erklärte Fahrplanentwickler Köhler. Er war auf Antrag der CSU-Fraktion in den Stadtrat gekommen, um über die Veränderungen zu berichten.

Schüler aus Straßberg müssen künftig umsteigen

Dadurch müssten Schüler aus Straßberg in Zukunft an der Bobinger Singoldschule umsteigen. Nach einem Zwischenstopp am Bobinger Bahnhof würde dann über Großaitingen und Graben nach Schwabmünchen gefahren. Dadurch verlängere sich die Fahrzeit auf rund 45 Minuten. Eine Lösung wie bisher sei nicht wirtschaftlich. Dazu müsste ein zusätzlicher Bus mit zugehörigem Fahrer bereitgestellt werden, was pro Tag rund 800 Euro kosten würde. Deshalb sei die jetzt geplante Lösung die bessere, erklärte AVV-Vertreter Köhler.

Damit wollte sich Stadtrat Herwig Leiter - der selbst aus Straßberg kommt - nicht zufrieden geben. Er bat darum, die Planung noch einmal daraufhin zu überprüfen, ob nicht doch noch eine andere Lösung möglich wäre. Er schlug vor, dass der Bus aus den Stauden, der über Reinhartshofen nach Schwabmünchen fahre, einen kleinen Umweg über Straßberg machen könnte, um die Kinder von dort mitzunehmen. Unterstützung erhielt Leiter im Anschluss an die Stadtratssitzung von mehreren Müttern aus dem Ortsteil, die der Sitzung beiwohnten und dem Vertreter des AVV gegenüber deutlich ihren Unmut über die vorgeschlagene Planung zum Ausdruck brachten. Florian Köhler versprach, andere mögliche Lösungen zu überdenken.

Am Bobinger Busbahnhof wird es eng werden

Ein weiteres Problem machte die CSU-Fraktion am Bobinger Bahnhof aus. Dort sei Kapazität für fünf ankommende Busse gleichzeitig vorhanden. Dabei werde es jetzt bereits eng, da es durchaus vorkommen könne, dass dort auch einmal sieben Busse zur selben Zeit stehen würden. Das könne zu hektischen und manchmal sogar gefährlichen Situationen führen, sagte Fraktionschef Leiter ( CSU). Nun zeige der neue Fahrplan, dass in Zukunft sogar neun Busse gleichzeitig am Bahnhof verkehren könnten. Zudem seien die, durch den Einsatz moderner Gelenkbusse, um einiges länger als die bisher eingesetzten.

Hierzu erklärte Florian Köhler, dass man plane, zwei zusätzliche Ausstiegspunkte in der Hermann-Hesse-Straße einzurichten. Dies könne den Betrieb entzerren. Man sei auch im Gespräch, ob es möglich sei, am Bobinger Bahnhof zusätzliche Kapazitäten für Bushalte zu schaffen. Was aber schwierig sei, da das Gelände im Eigentum der Deutschen Bahn sei und der AVV dort nur "geduldet" wäre. Trotzdem versprach Köhler, zeitnah über mögliche Veränderungen zu informieren.