Ohne Führerschein in Bobingen unterwegs

Ein Strafverfahren erwartet einen 45-jährigen Mann. Grund dafür ist aber nicht der kleine Unfall, den er am Donnerstag in Bobingen verursacht hat.

Ein Kleinunfall am Donnerstagabend an der Ecke Hochstraße und Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen brachte es Licht: Der 45-jährige Unfallverursacher ist lediglich im Besitz einer ausländischen und für Deutschland nicht gültigen Fahrerlaubnis.

Somit erwartet den 45-Jährigen nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.