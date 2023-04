Parkendes Auto angefahren

In Bobingen hat ein Unbekannter ein geparktes Auto beschädigt und ist davongefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 18.30 und 22.15 Uhr ein in der Albrecht-Dürer-Straße in Bobingen abgestellter blauer Kia am rechten hinteren Kotflügel angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)