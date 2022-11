Parkplatz-Rempler: Polizei sucht Zeugen

Auf einem Parkplatz in Bobingen wurde ein BMW angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein BMW wurde am Montag zwischen 13.50 und 14.15 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Lindauer Straße in Bobingen angefahren.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 erbeten.