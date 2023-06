Bobingen

Parkregelung in der Max-Fischer-Straße sorgt weiter für Ärger

Der Zebrastreifen, der seit Jahren an der Pforte zum Industriepark besteht, ist dem Landratsamt zu unsicher. In Zukunft soll dort eine Bedarfsampel den Übergang sicherer machen.

Plus Seit Anfang Mai gibt es im östlichen Bereich der Bobinger Max-Fischer-Straße ein Halteverbot. Was die Benutzer der Straße freut, ist für die Anwohnenden ein Ärgernis.

Von Elmar Knöchel

Die Max-Fischer-Straße in Bobingen hat eine besondere Bedeutung. Sie ist Zubringer zum Industriepark im Süden der Stadt und gleichzeitig Teil einer Ost-West-Achse, die zur Entlastung der Bobinger Innenstadt und der Wertachstraße im Norden der Stadt beitragen soll. Doch sie wird zu wenig genutzt. Lieber würden Autofahrende die Krumbacher- oder die Wertachstraße befahren, so die Meinung im Stadtrat. Denn im östlichen Bereich der Max-Fischer-Straße befinden sich Wohnhäuser. Da dort nicht genügend Parkplätze vorhanden sind, parken viele Anwohner und Anwohnerinnen auf der Straße. Das führt zu Behinderungen. Durch die parkenden Autos ist die Straße nur noch einseitig zu befahren. Darin wird der Grund gesehen, warum die Max-Fischer-Straße ungern als Zubringer zur Ostumgehung genutzt werde. Das wiederum führe zu stärkeren Belastungen in der Innenstadt und der Bahnhofstraße, genauso wie zu Stauungen an der Kreuzung Wertach-/Augsburger Straße.

Die Max-Fischer-Straße soll als Zubringer zur Ostumgehung dienen

Um den Verkehrsfluss zu verbessern, wollte der Bobinger Stadtrat beim zuständigen Landratsamt erwirken, dass in diesem Bereich zukünftig Parkplätze ausgewiesen werden sollten, die zur Hälfte auf dem Gehweg liegen. Ähnlich, wie es bereits in der Lindauer Straße praktiziert wird. "Das hätte zur Folge gehabt, dass die Anwohnerparkplätze erhalten geblieben wären und gleichzeitig zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr hätten fahren können", sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Doch dieser Argumentation wollte das Landratsamt nicht folgen. Da es sich bei der Straße um eine Kreisstraße handelt, hat die Stadt Bobingen dort kein Hoheitsrecht. Also blieb nur die Möglichkeit, ein Halteverbot zu beantragen. Nach Absprachen mit den Anwohnenden wurde dieses Halteverbot jetzt für die Dauer von sechs Monaten probehalber eingerichtet.

