Bobingen

vor 14 Min.

Personalnotstand: Die Wertachklinik Bobingen bittet um Hilfe

Dringend gesucht: An den Wertachkliniken verschärft sich die Personalsituation.

Plus Die Personalsituation in der Bobinger Klinik verschärft sich wegen Corona. Jetzt wurden umliegende Einrichtungen gebeten, das Krankenhaus in Bobingen zu unterstützen.

Von Maximilian Czysz

Die Lage sei äußerst angespannt, teilte die Klinik am Freitagnachmittag mit. Daher habe die Klinikleitung über den Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordination, Professor Dr. Axel Heller, einen Hilferuf ausgesendet. Er geht an andere Kliniken, das Rote Kreuz und Rettungsdienste.

