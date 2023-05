Platz drei für das Kinball-Team

Einen starken dritten Platz belegte das Kinball-Team des TSV Bobingen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Beim Kinball spielen vier Aktive mit einem großen Ball. Ziel des Spiels ist es, als angegriffene Mannschaft zu verhindern, dass der Ball den Boden berührt, beziehungsweise als angreifende Mannschaft zu versuchen, den Ball auf den Boden zu bringen. Seit einiger Zeit ist auch ein Team aus Bobingen dabei, das in den vergangenen drei Jahren in der deutschen Bundesliga aktiv ist.

In der vergangenen Saison belegte die Bobinger Mannschaft den vierten Platz in der Gesamtwertung und nun, in der aktuellen Session 2022/23, gelang es den Spielern aus Bobingen sich gegen 14 weitere Mannschaften aus ganz Deutschland zu behaupten und einen Platz auf dem Treppchen zu erreichen. Nach vier Spieltagen in ganz Deutschland und über 20 Spielen landete das Team von Trainer Tobias Wolf auf dem dritten Platz. Für die kommende Spielzeit will sich der TSV Bobingen weiter verbessern.

Nun steht aber erst einmal die Sommerpause an, bevor dann im Herbst die nächste Saison startet. Wie auch in der Vergangenheit ist Bobingen wieder in der Nationalmannschaft vertreten, dieses Mal haben sich gleich fünf Bobinger qualifiziert. Für diese Spieler geht es nämlich im Oktober nach Spanien, dort werden sie Deutschland bei der anstehenden Europameisterschaft vertreten.

Die Kin-Ball-Gruppe des TSV-Bobingen freut sich immer über neue Interessenten, egal ob in der Kinder- und Jugendmannschaft oder in der Erwachsenenmannschaft. Weitere Informationen gibt es unter kinball.tsvbobingen.de. (AZ)