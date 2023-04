Bobingen

23.04.2023

Polieren gegen das Vergessen: Bobingen hält Erinnerung an Nazi-Verbrechen wach

Plus Eine Ausstellung, eine Broschüre und eine Kunstinstallation auf dem Friedhof in Bobingen sollen die Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus wach halten.

Von Anja Fischer

Zwangsarbeit, Euthanasie- und KZ-Opfer – auch Bobinger Bürger blieben von den Gräueltaten des Nationalsozialismus nicht verschont. Der Kunstverein Bobingen, der Verein "Bobingen ist bunt", das Stadtarchiv sowie das Kulturamt der Stadt Bobingen haben es sich zum Ziel gesetzt, die Erinnerungskultur zu bewahren und zu stärken. Und sie haben bereits einige Pläne.

Dazu beitragen sollen zum einen eine Broschüre, die die Erinnerungen an Bürger wachhalten soll, die in Bobingen geboren sind oder gelebt haben, in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden oder diese Zeit unter schweren und unmenschlichen Bedingungen überlebt haben.

