Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar war weltweit und auch in Bobingen ein Anlass für gemeinsames Gedenken und Reflexion. Nach einem Aufruf des Kunstvereins Bobingen versammelten sich Bürgerinnen und Bürger an der Gedenkstätte für Opfer des Nationalsozialismus auf dem Bobinger Friedhof, um die Bronzescheibe des Künstlers Bruno Wank zu polieren.

„Das Polieren der Scheibe regt zu einer bewussten Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an. Wir müssen aktiv werden, um die Erinnerung wachzuhalten. Wir alle tragen die Verantwortung für das Erinnern gemeinsam“, erklärte Tanja Leodolter, die Vorsitzende des Kunstvereins Bobingen, bei der Aktion.

Gewinnerprojekt des Ideenwettbewerbs

Die Bronzescheibe mit dem Titel „Polieren gegen das Vergessen“ ist das Gewinnerprojekt des 2023 von der Stadt Bobingen und dem Kunstverein initiierten Ideenwettbewerbs für ein lokales Holocaust-Mahnmal. Das Kunstwerk zeichnet sich durch die interaktive Gestaltung aus: Nur durch regelmäßiges Polieren bleibt die Oberfläche glänzend und das zentrale Zitat sichtbar. Dieses Zitat des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer mahnt: „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“ Die Gedenkstätte ist das ganze Jahr über zugänglich. Die Bronzescheibe darf von Jedem poliert werden. (AZ)