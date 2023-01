Polizei setzt Pfefferspray gegen betrunkenen Autofahrer ein

Ein betrunkener Autofahrer wurde in Bobingen aggressiv, sodass die Polizei Pfefferspray einsetzen musste.

In der Neujahrsnacht entdeckte die Polizei einen Autofahrer, der beim Erblicken der Streife von der Augsburger Straße in Bobingen in die Wertachstraße abbog. Dabei geriet er auf den Gehsteig und danach auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei konnte den Autofahrer in der Lechallee anhalten. Er stand laut Polizeibericht deutlich unter Alkoholeinfluss. Im Fahrzeug befanden sich auch die Ehefrau und zwei Kleinkinder.

Nach Verlassen des Fahrzeugs zeigte sich der Fahrer aggressiv und verweigerte die Kooperation, weshalb er unter Einsatz von Pfefferspray fixiert werden musste. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit und Widerstand. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)