Polizei sucht nach zwei Graffiti-Sprühern

Vier großflächige Graffiti-Schriftzüge hinterließen Unbekannte Sprüher in einer Bobinger Bahnunterführung.

Die Wand der Bahnunterführung in der Haunstetter Straße in Bobingen besprühten zwei Jugendliche am Dienstagabend. Sie wurden dabei beobachtet. Als die verständigte Polizei eintraf, waren die Sprüher bereits verschwunden.

Polizei hat eine Täterbeschreibung

Sie waren etwa 16 Jahre alt und schlank. Sie trugen schwarze Hosen und schwarze Oberbekleidung, zudem je einen schwarzen und einen roten Fußball-Fan-Schal. Drei der vier großflächigen Graffitis hatten laut Polizei einen Bezug zum FC Augsburg. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96960 zu melden. (AZ)