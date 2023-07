Bobingen

12:34 Uhr

Polizei zieht 20-Jährigen ohne Führerschein aus dem Verkehr

Artikel anhören Shape

In Bobingen war ein junger Mann am Montagabend ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Er geriet in eine Verkehrskontrolle.

Am späten Montagabend gegen 23 Uhr war ein 20-Jähriger mit dem Auto in Bobingen unterwegs. In der Hochstraße geriet er in eine Verkehrskontrolle. Beim Abgleich der Daten stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keine gültigen Fahrerlaubnis besitzt. Seine Fahrt endete somit dort - den 20-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. (AZ)

Themen folgen