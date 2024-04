Polizeieinsatz an Schule in Bobingen nach Drohung eines Schülers

Ein Schüler bedroht seine Mitschüler und droht ein Messer einzusetzen. Die Polizei ermittelt an der Realschule Bobingen. Was hinter dem Einsatz steckt.

Die Sorgen der Eltern sollen groß gewesen sein und angeblich weiter anhalten. Die Drohung eines Schülers der Jahrgangsstufe neun seinen Mitschülern gegenüber sorgte am vergangenen Montag für einen Polizeieinsatz an der Realschule Bobingen. Die für den Donnerstag angedrohte Tat führt auch weiterhin zu einem verstärkten Einsatz der Polizei im Umkreis der Schule.

Schulleitung der Realschule Bobingen informierte Polizei

Wie Schulleiter Dirk Hampel bestätigt, hatte sich am Montag die Klasse der Klassenlehrerin anvertraut. Der Schüler hätte schon in der Woche zuvor Mitschülern gegenüber Drohungen ausgesprochen, konkret gegen einen Mitschüler ein Messer einsetzen zu wollen. Diese Drohung habe sich auf den Donnerstag bezogen. Man habe dann umgehend die Polizei informiert, die dann auch an der Schule im Einsatz war und zwei Mitschüler vernommen habe.

"Die Polizei Bobingen ermittelt zunächst wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Straftaten sowie wegen Bedrohung", sagt Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Es gebe bislang keine konkreten Hinweise, dass eine Gefahr für Dritte bestand oder derzeit besteht. Dennoch wurden laut dem Polizeisprecher die notwendigen polizeilichen Maßnahmen gegenüber dem Schüler sofort umgesetzt. "Derartige Äußerungen nehmen wir als Polizei generell sehr ernst", sagt Markus Trieb. Man sei am Donnerstag in der Früh an der Schule und in deren Umfeld spürbar präsent. Die Polizei stehe weiterhin in engem Austausch mit der Schule, so Trieb.

Schule will den Vorfall aufarbeiten

"Der Schüler ist aktuell suspendiert", sagt Schulleiter Dirk Hampel. Bis zur Entscheidung des schulischen Disziplinarausschusses müsse er zu Hause bleiben. Am Tag des Polizeieinsatzes sei der Schüler krank zu Hause gewesen und dort zusammen mit seinem Vater von der Polizei angetroffen worden. "Der Vorfall soll nun mit Eltern und Schülern sorgfältig aufgearbeitet werden, sodass es auch für den Schüler Licht am Ende des Tunnels gibt", hofft Hampel, dass es "bei diesem üblen Scherz bleibt". Die Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass der Schüler aus einer emotionalen Situation heraus gehandelt habe. "Viele Schüler sind sich den Folgen nicht bewusst: Sie müssen lernen, dass ihrem Handeln auch Konsequenzen folgen", sagt der Schulleiter. An die Eltern sei ein Elternbrief versendet worden. Zusammen mit Eltern und Schülern wolle man den Vorfall weiter aufarbeiten.