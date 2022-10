Polizeikontrolle in Bobingen: Autofahrer steht unter Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle stellt die Polizei in Bobingen fest, dass ein junger Mann unter Drogen steht.

In Bobingen zeigte nach Polizeiangaben ein 22 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht drogentypische Auffälligkeiten. Eine Urinprobe schlug positiv auf die Wirkstoffe Kokain und THC an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und verbot dem Mann die Weiterfahrt. Er wird wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz angezeigt. (AZ)