Polizist entdeckt am Bahnhof Mann, der mit Haftbefehl gesucht wird

Nach einer Kontrolle in Bobingen ging es für einen mit Haftbefehl gesuchten Mann direkt in die JVA Gablingen.

Einem Zivilbeamten fallen in Bobingen am Bahnhof zwei Männer auf. Für einen der beiden geht es in die JVA nach Gablingen, den anderen erwartet eine Anzeige.

Ein Aufeinandertreffen mit einem Polizisten endete für zwei Männer am Bahnhof in Bobingen nicht angenehm. Während einer Zivilüberwachung am Bahnhof bemerkte der Beamte die beiden. Von einem war ihm laut Polizei bekannt, dass er mit Haftbefehl gesucht wird. Die anschließende Überprüfung bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Gablingen gebracht. Auch den zweiten Mann hat die Polizei kontrolliert. Er hatte eine geringe Menge Marihuana dabei, weshalb ihn nun eine Anzeige erwartet. (AZ)

