Praktikum im Industriepark: Eine Brücke zwischen Schule und Beruf

Praktikumsluft schnuppern konnten jüngst 20 Jugendliche der Mittelschule im Industriepark Werk Bobingen (IWB). Die Firmen suchen dringend Azubis.

Der Industriepark ist der größte Arbeitgeber in Bobingen. Während der Berufsorientierungswoche an der Mittelschule gestalteten Unternehmen am Standort einen Informationstag. Auf die theoretische Vorstellung der Berufe und Tipps zur Bewerbung folgte der praktische Teil. Bei der PepCon GmbH wurden Plätze für die Berufe Metallbauer für Konstruktionstechnik und Elektrotechniker für Automatisierungs- und Systemtechnik angeboten, bei der Perlon Nextrusion GmbH für Maschinen- und Anlagenführer. Während die MLB Manufacturing Services GmbH Praktikanten den Beruf Mechatroniker näher brachte, war es bei der Trevira GmbH das Berufsbild Fachkraft für Lagerlogistik. Und bei der JohnsManville GmbH konnten die Schüler an einem Unternehmensplanspiel teilnehmen.

Zusammenarbeit zwischen Schule und Industrie soll ausgebaut werden

Mittelschüler sollten zielgerichtet an die Berufsbilder des Industrieparks herangeführt und ein duales System aufgebaut werden, erklärt Christoph Bock. Er ist der Geschäftsführer der IWB. Diese Vernetzung von Schule und Industrie bilde die Brücke zwischen schulischer Grundbildung und industrieller Anforderung einerseits. Andererseits werde qualifiziertes Ausbildungspotenzial durch individuelle Förderung erhöht. "Wir möchten die Partnerschaft mit der Mittelschule auch mit weiteren Projekten intensivieren und uns dadurch selbst guten Nachwuchs für unsere Ausbildungsstellen sichern", sagt Bock.

Industriepark Bobingen: Künftige Mitarbeiter werden dringend gesucht

Im Hinblick auf den Generationswechsel sei im Industriepark eine nachhaltige Lösung nötig, was junge und künftige Mitarbeiter angehe. Fachkräftemangel werde immer mehr zum Thema. Umso wichtiger sei es, hier frühzeitig zu investieren. "Unsere Projekte haben aktuell nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern sollen den Menschen fördern. Es ist ein Blick in die Zukunft", sagt der Geschäftsführer. "Langfristig aber lohnt sich die Investition in den Nachwuchs für jeden Betrieb."

Das findet auch Monika Gernat von Perlon Nextrusion. Sie ist dort für die Ausbildung zuständig und war auch beim Berufsfindungstag an der Mittelschule dabei. Sie würde sich mehr solche Tage wünschen. Jetzt geht es ihr darum, die Schüler in die Berufspraktika zu bringen. "Ich finde, diese Kooperation mit der Mittelschule ist ein super Konzept." Positives hört man nach dem erfolgreichen Praktikum auch von der Firma PepCon. Klaus Brandner ist von seinen beiden Praktikanten überzeugt: "Ich könnte mir beide auch als Auszubildende vorstellen", sagt er. (AZ)

