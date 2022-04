Bobingen

12:00 Uhr

Projekt in Bobingen: Jugendliche arbeiten freiwillig für das Gemeinwohl

Stolz auf ihre Leistung im Ehrenamt können diese sieben der insgesamt neun Jugendlichen sein, die beim letzten Zyklus von "JiBes" in Bobingen teilnahmen.

Plus Beim Projekt "JiBes – Jugend in Bobingen engagiert sich" engagieren sich Jugendliche ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen. Nun startet eine neue Gruppe.

Von Anja Fischer

Ehrenamtlich hat Niklas Huse 40 Stunden bei der Mittagsbetreuung der Laurentius-Grundschule in Bobingen gearbeitet. "Ich wollte gerne etwas mit Kindern machen und mal was anderes ausprobieren", sagt er. Etwas Sinnvolles mit seiner Zeit anfangen und nicht nur vor dem Computer sitzen - das war seine Motivation. Deshalb hat er wie viele andere Jugendliche beim Projekt "JiBes – Jugend in Bobingen engagiert sich" teilgenommen. Für dieses Jahr ist das Projekt beendet, doch neue Teilnehmende stehen schon bereit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .