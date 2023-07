Bobingen

11:56 Uhr

Psychothriller auf fast 500 Seiten: 17-Jährige bringt ihr zweites Buch heraus

Plus Der Psychothriller von Emily Schuster spielt in einer amerikanischen Kleinstadt. Was die Leser erwartet.

Von Anja Fischer

Emily Schuster aus Bobingen ist gerade dabei, sich als Autorin von Psychothrillern einen Namen zu machen: Vor einem Jahr hat sie ihren Erstlingsroman „Schrei für mich, mein Engel!“ veröffentlicht. Nun erschien im Independent-Verlag ihr zweiter Thriller. Er trägt den Titel „Das tödliche Vertrauen der Lorelei“.

Hauptdarstellerin ist Lorelei Voltaire, in die Emily Schuster in der Ich-Perspektive eintaucht. Diese führt in einer wohlhabenden amerikanischen Kleinstadt ein scheinbar perfektes Leben. Doch innerhalb kürzester Zeit ändert sich alles: Ihr Leben wird durch Mord und verschwundene Personen auf den Kopf gestellt, sie selbst erhält ominöse Nachrichten, welche die junge Journalistin in Angst und Schrecken versetzen. Bald ist auch ihr eigenes Leben in Gefahr. Die Suche nach dem Schuldigen ist nicht einfach.

