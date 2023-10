Randalierer hinterlässt Spucke und abgebrochenen Scheibenwischer

Im Glockerweg in Bobingen wird am Freitagabend ein Auto mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seine Aggression an einem Auto auslassen wollte in Bobingen wohl ein unbekannter Täter am Freitagabend. Zwischen 18.55 Uhr und 21.10 Uhr hat er (oder sie) laut Polizei im Glockerweg in Bobingen auf Höhe der Hausnummer 3 einen am Straßenrand abgestellten Wagen mutwillig beschädigt.

Etwas schien den unbekannten Täter so zu erzürnen, dass er den rechten Scheibenwischer abbrach. Außerdem hinterließ er eine unappetitliche "Visitenkarte" indem er auf die Frontscheibe spuckte. Die Polizei Bobingen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08234/9609-0 zu melden. (AZ)