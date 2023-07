Realschule Bobingen: 14 Schüler haben eine Eins vor dem Komma

Das kann sich sehen lassen: Fast die Hälfte der Schüler verlässt die Schule mit einem sehr guten und guten Abschlusszeugnis.

„Ich mache mir keine Sorgen“ sangen die Mitglieder der Realschulband „7 and up“: Genau das traf für die insgesamt 77 Abschlussschüler der Realschule zu.

„Es wurde gekämpft, aber auch geweint bis zur letzten Minute – nicht nur bei den Lehrern, auch bei den Schülern“, scherzte Schulleiter Dirk Hampel. „Die meisten haben die selbst gesteckten Ziele erreicht, einige haben einen bemerkenswerten Endspurt hingelegt.“ Mit den Leistungen seiner Schüler war Hampel mehr als zufrieden: Bei 14 Jugendlichen stand eine Eins vor dem Komma, bei weiteren 24 eine Zwei – somit schaffte fast die Hälfte der Schüler einen guten bis sehr guten Abschluss.

Hampel verglich das Leben, welches auf die Schüler zukommt, mit einer Dauerbaustelle: „Immer wieder verändert sich etwas, es gibt Umleitungen, und manchmal scheint auch nichts vorwärtszugehen“, gab er den Schülern auf den Weg. Doch immer wieder gehe der Bau auch ein Stück weiter. Eingerahmt von Schulband und Schulchor, Brassband und der Gruppe Red Clovers erhielten die Schüler ihre Zeugnisse: Schulbeste wurden Karolina Gschoßmann (Note 1,08, aus Großaitingen), Tobias Brandner (1,18, Bobingen), Martina Stölzle (1,25, Bobingen) und Christian Kohnle (1,42, Stadtbergen).

Preise für besondere Leistungen an der Realschule Bobingen

Seit einigen Jahren vergibt die Realschule Bobingen mit dem Elternbeirat und dem Förderverein Auszeichnungen für besonders engagierte Schüler, die sich in der Schulfamilie ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen für andere einsetzen. Ob im Chor, als Mediatorin, bei der Schulhausgestaltung, für die Türkische Kultur und Sprache, in der Bücherei oder bei den Schulbands – die besondere Leistung wird stets mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent gewürdigt. 16 Schülerinnen und Schüler wurden in diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

Preise für besondere Leistungen 1 / 1 Zurück Vorwärts Folgende Schüler bekamen einen Preis für ihren ehrenamtlichen Einsatz: Samantha Niemann, Kemal Cevik, Marcel Förster, Thorben Müller, Ceylin Calli, Tobias Brandner, Anna Menhofer, Irem Demir, Sevde Geldi, Sidelya Altunok, Victoria Pophal, Michaela Siegel, Marla Unger, Philipp Elsner, Mia Schlieder, Saphira Krüger-Lewandowski

Auf die sorgenfreie Zeit nach der Schule ging die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald ein „Ihr habt euch diese freien Tage verdient“, erklärte sie und hoffte, dass der Besuch der Realschule Bobingen die Schüler gut auf ihr weiteres Leben vorbereitet hat. „Was soll man eigentlich lernen, um auf später vorbereitet zu werden“, fragte sie. Darüber gebe es immer wieder andere Meinungen und deshalb verändere sich der Schulstoff. Was aber wichtig bleibe, seien das eigenständige Denken und die Bereitschaft, immer weiter zu lernen. „Ihr werdet dabei häufiger an die Realschule zurückdenken, als ihr euch vorstellen könnt“, so Grünwald.

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster spielte auf die unzähligen Stunden an, die die Schüler über den Arbeitsbüchern verbracht haben. Nun gehe es weiter ins eigene Leben mit deutlich mehr eigener Verantwortung. Jeder Weg werde dabei unterschiedlich sein, trotzdem wünschte Förster allen eine berufliche Perspektive, die begeistert und den eigenen Stärken und Neigungen entspricht.