Redaktion verlost Karten für Kaffeehauskonzert

Bereits seit 2011 erfreut sich das alljährliche Kaffeehauskonzert in der Singoldhalle großer Beliebtheit. Das Konzept aus nachmittäglicher Kaffee- und Kuchenbewirtung mit ansprechendem musikalischem Programm wird vom Publikum gut angenommen. Zum diesjährigen Kaffeehauskonzert am Sonntag, dem 10. November, um 15 Uhr präsentiert das Kulturamt Bobingen mit der Formation Alte Schule Tanzorchester einen Höhepunkt in der Singoldhalle. Das Kaffeehauskonzert wird diesmal zeitgleich zum Tanztee stattfinden. Unter dem Motto „Von Tanzmusik zu Filmmusik“ erwartet das Publikum ein Orchester, welches sich der Tanzmusik der 20er bis 60er-Jahre verschrieben hat.

Kaffeehauskonzert dank Dachbodenfund in Bobingen

Das „Alte Schule Tanzorchester“ entstand vor etwa fünf Jahren. Bandmitglied Korbinian Geirhos hatte kurz zuvor einen Dachbodenfund an Tanznoten über das Internet gekauft. Es stellte sich heraus, dass dies ein reichhaltiger Fundus von etwa 700 Stücken deutscher Verlage aus den 20er bis 60er-Jahren war. Um diesem Schatz gerecht zu werden, wurde die Formation Alte Schule Tanzorchester ins Leben gerufen. Die Band, bestehend aus drei Saxophonen, zwei Trompeten, einer Posaune, Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre, einer Sängerin und einem Sänger, präsentiert beim Konzert in der Singoldhalle ein breitgefächertes Repertoire von Jazz Standards über klassische Tanzmusik bis zu Filmmusik aus etwa UFA-Filmklassikern.

Für alle tanzbegeisterten Konzertbesucher steht eine kleine Tanzfläche bereit. Ticketpreise: 24 Euro, ermäßigt 21 Euro (Kinder bis 14 Jahre, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte).

Die Redaktion verlost Karten für das Konzert. Verlost werden dreimal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Kaffeehaus). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 7. November, 10 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz .