Bobingen, Reinhartshausen

11:51 Uhr

Verkehrskontrolle: Polizisten riechen Alkohol

Artikel anhören Shape

Zwei Autofahrer, die Alkohol getrunken haben, greift die Polizei am Donnerstagabend in Bobingen und in Reinhartshausen auf.

Bei einer Verkehrskontrolle rochen Beamte der Polizei Bobingen Alkohol im Wagen eines 32-Jährige. Er wurde am Donnerstag gegen 22.50 Uhr in der Herbststraße in Bobingen angehalten. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,6 Promille an. Der Mann muss mit einem Fahrverbot rechnen. Seinen Führerschein los ist auch ein Autofahrer, der am selben Tag in Reinhartshausen kontrolliert wurde. Der Führerschein ist einmal weg Laut Polizeibericht ergab der Atemtest bei dem 54-Jährigen einen Wert von 1,24 Promille. Deshalb musste der Mann anschließend zur Blutentnahme. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

Themen folgen