Robert Walch verlässt nach acht Jahren die Bobinger Mittelschule 

Der bisherige Schulleiter der Bobinger Mittelschule wechselt vom Süden in den Norden und startet bald in Gersthofen. Dort war er schon Fußballtrainer.

Für ihn ist es ein Aufbruch in die Vergangenheit: Robert Walch, bislang Schulleiter der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen wechselt nach Gersthofen. Seit dem 1. August ist er die neue Spitze der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen.

Damit kehrt er zurück zu seinen Anfängen. „In Gersthofen war ich früher Fußballtrainer und habe schon lange Kontakt zur dortigen Mittelschule“, sagt Walch. Dass er dort in große Fußstapfen treten muss, ist ihm bewusst. Die dortige Direktorin Sigrid Puschner war 41 Jahre lang an der Schule. „Ich gehe an meine neue Aufgabe mit großem Respekt heran“, sagt Walch, der Puschner lange kennt und während seiner Schulleitertätigkeit auch schon öfter um Rat gefragt hat. „Ich weiß, was meine Vorgängerin in Gersthofen geleistet hat.“ Doch nach acht Jahren als Schulleiter in Bobingen sei es nun an der Zeit für eine neue Herausforderung gewesen. Ein Grund für die Bewerbung in Gersthofen sei zudem die Nähe zu seinem Wohnort Heretsried gewesen.

Schulleiter Robert Walch steht hinter dem Konzept Mittelschule

Fast doppelt so groß wie Bobingen ist Robert Walchs neue Schule. Anderes bleibt gleich: „Auch in Gersthofen gibt es einen hohen Migrationsanteil, die Schüler dort sind ebenso bunt gemischt wie hier“, sagt Walch, der hinter dem Schulzweig Mittelschule steht. „Mittelschule heißt nicht, dass das Kind später keinen erfolgreichen Abschluss hat und keine beruflichen Perspektiven“, macht er deutlich und verweist auf den diesjährigen Abschlussjahrgang, von dem zehn Zehntklässler auf die Fachoberschule und drei ans Gymnasium wechseln. „Viele beruflich erfolgreiche Menschen haben einen Mittelschulabschluss, machen eine Lehre, Meisterprüfung, gründen einen Betrieb und verdienen richtig Geld“, sagt Walch. Die Mittelschule sei durchaus geeignet, Kinder gut durch ihre Schulzeit zu begleiten und auf ihren weiteren Lebensweg zu schicken.

Robert Walch denkt gerne an seine Bobinger Zeit zurück. Nicht immer sei alles einfach gewesen. Aber er habe in Bobingen über die Jahre "sehr nette Schüler", ein "super Kollegium" und eine "harmonische Schulleitung" gehabt. „Die Schule ist so toll aufgestellt, die wird es verkraften, wenn der Schulleiter wechselt“, sagt er. Auch schöne Projekte habe es gegeben, wie die Zusammenarbeit mit dem Industriepark Werk Bobingen, die die Dr.-Jaufmann-Mittelschule einzigartig mache oder die Einführung der Berufsorientierungswoche.

Walch kann sich ein schulübergreifendes Projekt mit Bobingen und Gersthofen vorstellen

Seiner alten Schule wünscht er, dass „sie der Bevölkerung vermitteln kann, dass die Mittelschule an sich der richtige Weg für Kinder sein kann und man nicht mit Skepsis an sie herangehen muss. In der Mittelschule sind viele engagierte Menschen tätig, die die Kinder bis zum Berufsleben begleiten.“ Und vielleicht bleibt der Kontakt zu Bobingen ja erhalten. „Ich hätte schon ein oder zwei Projekte im Auge, die man schulübergreifend machen kann, wie beispielsweise mal ein Lehreraustausch für zwei Wochen“, sagt Robert Walch. Dann werde er sicherlich nach Bobingen zurückkommen. Wer Nachfolger von Robert Walch wird, ist noch nicht bekannt.

