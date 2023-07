Rockige Klassiker versüßen das "Dolce Vita" in Bobingen

„Sommer im Park“ mit der Raffaele-Quarta-Band: Die Gäste genießen in Bobingen die Atmosphäre und das Erfolgsrezept der Band.

Im Park des Bobinger Unteren Schlösschens hatten es sich einige Dutzend Italo-Fans bei der Italienischen Nacht auf Klappstühlen gemütlich gemacht. Ihre Zutaten, um in südliche Wallung zu geraten: Kühle Getränke vom Stand, dazu ein belegtes Panino. Einige Zuhörer genossen den lauen Abend von einer Picknick-Decke aus. So wie Gabriela Cyl, die ihre Eintrittskarte von ihrer Tochter Violeta zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Ein Präsent, das bei der Mama sichtlich gut ankam.

„Mir gefallen die Gitarrenklänge der Gruppe. Außerdem finde ich es toll, dass man einige Lieder schon kennt“, sagte die Augsburgerin. Die zwei Damen saßen entspannt auf einer mitgebrachten Decke vor der Bühne und lauschten den Tönen der „Raffaele Quarta“-Band. Deren Sänger, Frontmann und Namensgeber, taute nach einer Aufwärmphase auf. Nach der Pause prasselten beliebte Italo-Klassiker über das Publikum herein. Wobei sich eine gewisse Vorliebe für die Schmusehit-Maschine Eros Ramozzotti nicht verleugnen ließ. „Più bella cosa“ oder „Quanto amore sei“ ertönten, dazu strahlten stimmungsvolle grüne und rote Lichter in die Dämmerung. Auch Produktionen von Raffaele Quarta selbst waren zu hören. Und dazu Bekanntes von Adriano Celentano, Zucchero oder Toto Cutugno – ein Rezept also, das kaum fehlschlagen konnte.

Musiker der Raffaele-Quarta-Band rät in Bobingen: Entspannter leben

Munter rief der Bandleader die Fans dazu auf, doch allgemein etwas entspannter zu leben. Quarta bemühte zu diesem Zweck ein viel strapaziertes Klischee über das eigene Land - die Italiener seien „bekanntlich nicht die pünktlichsten“, leitete er einen Song ein. „Was wir jetzt spielen, hat die Botschaft: Kommst du später, bleibst du eben länger.“ Weg mit dem Stress, das Leben ist zu kurz dafür, so der sympathische E-Gitarrist, Producer und Komponist aus München. Um den Mann mit dem markanten Hut herum gruppierten sich E-Bassist Jörg Borchardt und Wolfgang Peyerl am knallroten Schlagzeug. Dazu als weiterer Gitarrist Fabricio Cavalcante, der, wie der Quarta am Mikro unterstrich, aus Brasilien angereist war.

Fans schwärmen von der Atmosphäre beim "Sommer in Park"

Je länger der Abend, desto lockerer gaben sich auch die Gäste im Park, und so swingte Susanne Lutz längst beseelt mit. Die Bäckereiverkäuferin aus Dinkelscherben hatte kurzerhand ihren Mann mitgenommen und schwärmte von der „tollen Atmosphäre“. „The night is on fire“, tönte es von der Bühne, immer mehr Konzertbesucher folgten der Einladung, mitzusingen und zu tanzen. Schließlich standen in Feierlaune vor der Bühne oder auf den Bänken. Als alle es so richtig genossen, hieß es schließlich „ciao“ – Raffaele Quarta und die seinen zogen sich zurück.

