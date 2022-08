Rollstuhlfahrer kippt am Singoldufer in Bobingen um

Glück im Unglück hat ein Rollstuhlfahrer in Bobingen. Er kippt mit seinem Stuhl die Böschung zur Singold hinunter. Beherzte Passanten halfen dem Mann.

Ein Rentner ist an der Singold in Bobingen mit seinem Rollstuhl umgekippt und fast ins Wasser gerutscht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am 1. August gegen 15 Uhr zu nah an den Wegesrand geraten und samt seinem Gefährt die Böschung hinuntergekippt. Der Rollstuhl rutschte dabei ins Wasser. Passanten griffen beherzt ein und halfen dem Mann.

Der Rentner blieb unverletzt, die herbeigerufene Feuerwehr holte seinen Rollstuhl aus dem Wasser. Anschließend konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen. (AZ)