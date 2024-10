Rot-Kreuz-Lädle spendet an den Förderverein des Krankenhaus Bobingen

Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK im Landkreis Augsburg, überreichte eine Spende von 1000 Euro an den Schatzmeister Dr. Edwin Krebs und die Schriftführerin Christine Bihler vom Förderverein des Krankenhaus Bobingen. Bihler und Krebs freuten sich über diese Spende im 20-jährigen Gründungsjahr des Fördervereins. Krebs erklärte, durch Spenden können sie auch in Zukunft Maßnahmen im medizinischen und pflegerischen Bereich finanzieren, die zur Gesundung und dem Wohlbefinden der Patienten beitragen, wenn die Förderung durch öffentliche Mittel nicht gegeben ist. betonte, dass es dem lokalen BRK-Arbeitskreis ein Anliegen sei, die wichtige Arbeit des Fördervereins vor Ort zu unterstützen. Die sechs Rot-Kreuz-Läden des BRK Kreisverband Augsburg-Land sind ehrenamtliche soziale Projekte. Überschüsse werden satzungsgemäß für die soziale Arbeit verwendet. Regelmäßig werde auch an andere Organisationen gespendet.

Förderverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krankenhaus Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BRK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis