Rotes Kreuz übernimmt in Bobingen seine erste Kita im Landkreis Augsburg

Eingespieltes Team: Harald Güller (links) und Klaus Förster ließen es sich nicht nehmen, Mobiliar und Spielzeug der neuen Kita in Bobingen zu testen.

Plus Das BRK übernimmt an der Singoldhalle seine erste Kita im Landkreis Augsburg. Das Rote Kreuz freut sich über den Standort. Bobingens Bürgermeister mahnt die Politik.

Von Elmar Knöchel

Bereits Mitte April bezogen die Kinder der "Gänseblümchen-" und "Löwenzahngruppe" ihre neue Kita bei der Bobinger Singoldhalle. Bisher wurde die Einrichtung vom evangelischen Kindergarten betrieben. In die Räume waren aus Platzgründen Gruppen vom Kindergarten an der Regensburger Allee ausgelagert. Mit Bezug des neuen evangelischen Kindergartens in der Isarstraße konnten die Gruppen wieder zusammengeführt werden und ein neuer Träger wurde gesucht. Das BRK bewarb sich.

